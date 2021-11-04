Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок не смог прокомментировать информацию о допинге у российского хоккеиста «Колорадо» Валерия Ничушкина. По данным СМИ, его проба 2013 года показала положительный результат на тестостерон, но данные об этом скрыли.

Ничушкину, который в 2013 году выступал за «Трактор» и «Даллас», грозит дисквалификация на срок до четырёх лет. Источник сообщает, что положительная проба была взята во время юниорского чемпионата мира, который прошёл в Сочи.

«Слышал об этом, но ничего не знаю. Узнавайте у Жамнова с Ротенбергом», — цитирует Sport24 Знарка.

Стоит отметить, что НХЛ не подчиняется кодексу ВАДА, и Ничушкин, вероятно, избежит дисквалификации в лиге, однако возможное отстранение скажется на его перспективах участия в матчах сборной России, в том числе на Олимпиаде-2022.