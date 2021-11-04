Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже. В игре третьего круга вторая ракетка мира в трёх сетах вырвал победу у американца Себастьяна Корды — 4:6, 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 52 минуты. Медведев семь раз подал навылет, Корда сделал два эйса. На счету россиянина три двойных ошибки против четырёх у соперника.

Медведев взял пять подач Корды и проиграл две своих.

В 1/4 финала соперником Медведева станет победитель матча между Карлосом Алькарасом Гарфией (номер 35 в рейтинге ATP) и Хьюго Гастоном (номер 103).