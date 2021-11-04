«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче четвёртого тура группового турнира Лиги Европы — 1:1. Красно-белые открыли счёт на 51-й минуте — отличился Виктор Мозес. На 58-й Дэниэл Амартей забил ответный мяч.

На 75-й минуте «Лестер» мог забить победный мяч, но форвард Джейми Варди не реализовал пенальти.

Команды играли в следующих составах:

«Лестер»: Шмейхель — Кастань, Амарте, Эванс, Сеюнджю, Бертран (Лукман, 58) — Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83), Перес (Ндиди, 59), Тилеманс — Дака (Варди, 71), Ихеаначо.

«Спартак»: Селихов — Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон — Литвинов, Зобнин, Игнатов (Ломовицкий, 87) — Мозес, Соболев (Бакаев, 77), Промес (Умяров, 77).

В таблице группы C «Спартак» с четырьмя очками занимает последнее место. «Лестер» идёт третьим с пятью очками. У «Легии» шесть баллов, у «Наполи» — семь.