«Буде-Глимт» сыграл вничью с «Ромой» в матче группового турнира Лиги Европы — 2:2. Норвежский клуб дважды выходил вперёд. В добавленное к первому тайму время Ола Сольбаккен открыл счёт. На 54-й Стефан Эль-Шаарави забил ответный мяч.

На 65-й Эрик Ботхейм поразил ворота «Ромы», на 84-й, благодаря голу Ибаньеса, римляне ушли от поражения.

Ворота «Буде-Глимта» защищал вратарь Никита Хайкин. Российский голкипер был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Буде-Глимт» второй раз отбирает очки у «Ромы» — в первом матче норвежцы разгромили команду Жозе Моуринью 6:1. Клуб из Норвегии лидирует в таблице с 8 очками, у «Ромы» — 7, у украинской «Зари» — 6, у болгарского ЦСКА — 1.