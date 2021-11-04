Российские пловцы завоевали четыре медали европейского чемпионата по короткой воде в третий день турнира. Светлана Чимрова взяла золото на 200 метров баттерфляем, выиграв 0,05 секунды. Женский коллектив стал первым в комбинированной эстафете с небольшим преимуществом.

О медалях и секундах

Российский гимн дважды звучал в третий день соревнований. Сначала Светлана Чимрова выиграла 200 метров баттерфляем, а потом опередила всех женская комбинированная эстафета. Их объединил один решающий момент – в своих финалах они обогнали соперников буквально на сотые секунды. Чимрова оторвалась от второго места на пять, а эстафета – на 13. Участницы коллектива Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова также установили новый рекорд страны в этом виде программы.

Борьба с секундами продолжилась в личном финале Каменевой на 100 метров комплексом. Там она стала второй, уступив победительнице одну сотую секунды.

Российский спринтер Владимир Морозов зацепился за третье место на дистанции 50 метров вольным стилем. Он проплыл полтинник за 20,95 и финишировал одновременно с поляком Павлом Юрашеком. Вышел двойной бронзовый подиум, и появилась первая личная медаль Морозова на этом чемпионате. Ранее он брал серебро и бронзу в мужских эстафетах.

Уверенные, но безмедальные финалы

В итоговом заплыве на 1500 метров вольным стилем четвертым стал россиянин Кирилл Мартынычев. Судьбу бронзы определяли последние метры: спортсмен проиграл касание, а это 0,16 секунды, Свену Шварцу из Германии. Второй российский финалист Александр Егоров был шестым. При этом оба пловца обновили личные рекорды.

Дарья К. Устинова не смогла удержать одну из лидирующих позиций на 200-метровке на спине. Она уверенно проплыла 3/4 дистанции, но потом начала уступать. В итоге отставание от победительницы Киры Туссен из Нидерландов возросло до пяти секунд. У Устиновой – пятое место финала и нелучший соревновательный результат.

В финалы в полном составе: мужской комплекс и спина Колесникова

В четвертый день соревнований в финалах стартуют Илья Бородин и Даниил Пасынков. Оба пробрались в итоговый заплыв на 200 метров комплеком.

Это не единственный дубль российской сборной: в одном финале соревноваться будут Климент Колесников и Павел Самусенко. У них первый и четвертый результаты, соответственно. Колесников захватил лидерство еще с квалификации, а Самусенко там же неожиданно выбил из борьбы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Из предварительных заплывов могло выйти лишь по два представителя страны. В этом списке после Колесникова вторым стал Самусенко.

На дистанции 200 баттерфляй снова максимум участников от страны – Петр Жихарев и Егор Павлов. Та же ситуация с женскими 1500 метров вольным стилем: еще одно золото попытается забрать Анастасия Кирпичникова, а Александра Хайлова будет улучшать личный рекорд.

В финале на 200 метров брассом у женщин за победу будут бороться Евгения Чикунова и Мария Темникова. Каждая днем ранее выиграла свой полуфинал.

Исключение из итоговых заплывов – стометровка вольным стилем у женщин. Россию представит только Арина Суркова. По сумме предыдущей стадии соревнований она показала шестое время и пока уступает лидеру Саре Сьестрем из Швеции почти 0,7 секунды.

Вечерние заплывы четвертого дня соревнования будут доступны в прямом эфире с 18:25 по московскому времени. Прямую трансляцию можно найти здесь.