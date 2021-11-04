СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ. «Локомотив» и «Спартак» провели матчи Лиги Европы. Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова получили стартовые номера на этап «Гран-при». Российские хоккеисты набирают очки в НХЛ. Валерий Ничушкин может быть дисквалифицирован за допинг. ЦСКА уступил в Евролиге. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. Самые интересные новости спорта 4 ноября – в дайджесте Nevasport.

«Чикаго» уступил «Каролине» в НХЛ, у Свечникова — две передачи

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнс» одержал выездную победу над «Чикаго Блэкхоукс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Две передачи Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22.

«Зенит» наказан закрытием одного фанатского сектора на матч с «Нижним Новгородом»

В контрольно-дисциплинарном комитете РФС наказали петербургский «Зенит» за поведение болельщиков на матче 13-го тура РПЛ против московского «Динамо».

Щербакова, Хромых, Самодурова получили стартовые номера в короткой программе на этапе Гран-при в Италии

Российские фигуристки получили стартовые номера в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Левандовски назван игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам четвёртого тура группового раунда турнира.

СКА в овертайме проиграл «Спартаку»

«Спартак» обыграл СКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1.

Ничушкину грозит дисквалификация за скрытую допинг-пробу 2013 года

Форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину грозит дисквалификация за скрытую положительную допинг-пробу.

«Локомотив» победил «Металлург», «Ак Барс» проиграл «Сибири»

4 ноября состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Женская сборная России выиграла эстафету на ЧЕ с новым рекордом страны

Сборная России одержала победу в комбинированной эстафете на чемпионате Европы по короткой воде.

ЦСКА третий раз подряд проиграл в Евролиге

ЦСКА уступил «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 82:91.

«Монако» сыграл вничью с ПСВ, Головин провёл один тайм

«Монако» и ПСВ сыграли вничью в четвёртом туре матча группового турнира Лиги Европы — 0:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле после перерыва, заменив Рубена Агилара.

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче группового турнира Лиги Европы — 1:1.

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже. В игре третьего круга вторая ракетка мира в трёх сетах вырвал победу у американца Себастьяна Корды — 4:6, 6:1, 6:3.

«Спартак» потерял очки с «Лестером» и остался последним в группе Лиги Европы

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче четвёртого тура группового турнира Лиги Европы — 1:1. Красно-белые открыли счёт на 51-й минуте — отличился Виктор Мозес. На 58-й Дэниэл Амартей забил ответный мяч.

«Буде-Глимт» снова отобрал очки у «Ромы», Хайкин пропустил 2 мяча

«Буде-Глимт» сыграл вничью с «Ромой» в матче группового турнира Лиги Европы — 2:2.