Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский получил повреждение верхней части тема в первом периоде матча Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин не вышел на лед во втором и третьем периоде, а также в овертайме. Матч завершился победой «Пантерз» со счетом 5:4.

Российский голкипер за первый тайм отбил 13 бросков, а заменивший его Спенсер Найт парировал 25 из 29 шайб.

После матча и.о. главного тренера Эндрю Брюнетт рассказал, что Бобровский получил небольшое растяжение. По предварительному заключению медиков травма не выглядит серьезной. Тренер «Флориды» заявил, что вратарь восстановится в ближайшие дни.

В текущем сезоне Бобровский провел семь матчей за «Пантерз». Команда выиграла шесть из них. В среднем за игру Сергей отбивал 94,8 процентов бросков.