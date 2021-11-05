Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что на турнире категории «Мастерс» в Париже он чувствует себя как дома.

«Не буду врать, я чувствую себя русским. Но у меня французская команда и французские спонсоры. Я тренируюсь здесь, говорю по-французски, живу в Монако. Так что, да, я чувствую себя в Париже, как дома», – заявил Медведев Tennis Majors.

В третьем круге турнира во Франции Медведев обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 4:6, 6:1, 6:3. В четвертьфинале российский теннисист встретится с французом Юго Гастоном.

Медведев – действующий победитель турнира серии «Мастерс» в Париже. Соревнования завершатся 7 ноября.

Призовой фонд соревнований составляет 2 603 700 евро.