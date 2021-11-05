Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, что готовился к пенальти перед матчем Лиги Европы с «Лестером». Встреча четвертого тура группового этапа Лиги Европы завершилась со счетом 1:1.

Вратарь «Спартака» отразил пенальти на 75-й минуте.

«Мы готовились к пенальти с тренером вратарей, просматривали, тренер все разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол», – заявил Селихов после матча.

Александр добавил, что наставники хорошо готовят команду к матчам. Выходя на поле, футболисты знают, что делать, но не всегда получается осуществить желаемое.

Селихов узнал, что выйдет на поле в стартовом составе накануне матча на тренировке.

Руй Витория, по словам голкипера, поблагодарил команду за ничью с «Лестером».