Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что риск заразиться коронавирусом от ранее привитого заболевшего COVID-19 намного меньше, чем от невакцинированного человека, сообщает Москва.ру.

«У вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», – заявила Руженцова.

Вакцинация от коронавируса активно идет во всех регионах страны. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была зарегистрировала Минздравом России в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V».

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что доля привитых среди тяжелобольных коронавирусом составляет меньше 0,03 процента. Большинство пациентов стационаров не были привиты.