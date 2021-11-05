Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о результатах матча четвертого тура групповой стадии Лиги Европы с «Лестером». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Конечно, мне понравилось больше 1:1, чем 3:4 в Москве. Мы все же сыграли вничью, набрали очко. Мне понравилась вся игра сегодня и первый тайм в Москве», – заявил Витория после матча.

Главный тренер «Спартака» добавил, что игра была сложной. Команда показала неплохой результат благодаря надежной игре в защите. Красно-белые давали мало шансов сопернику.

Витория заявил, что было непросто играть против такой динамичной команды, как «Лестер».

Следующий матч «Спартак» сыграет в «Локомотивом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 7 ноября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.