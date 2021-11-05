Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких государств, расположенных на островах. Это произойдет из-за таяния льдов и повышения уровня моря, заявляет Москва.ру со ссылкой на газету Express.

К территориям, которые могут пострадать от повышения температуры, относят Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

Пелениза Алофа, координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати, заявила, что на саммите ООН в Глазго может решиться судьба островного государства. Она напомнила о том, повышение уровня моря и усиление тропических штормов опасны для местного населения и сельского хозяйства Кирибати.

«Речь идет о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома», – заявила Алофа.

Ученые давно заявляли о необходимости ограничить повышение температуры на Земле, чтобы смягчить последствия от глобального потепления. Для этого 190 стран подписали Парижское соглашение в 2015 году. Оно предусматривает сокращение выбросов парниковых газов и переход на возобновляемые источники энергии.