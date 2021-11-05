Клубы Английской Премьер-Лиги «Уотфорд» и «Норвич» рассматривают приобретение российского голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина. Информацию сообщает Football Insider.

По информации источника, эти два клуба АПЛ, а также ряд других команд следили за вратарем на вчерашнем матче норвежской команды против итальянской «Ромы» (2:2).

У Никиты есть английский паспорт, так как футболист выступал за молодежный состав «Челси». Это обстоятельство упрощает трансфер игрока.

Хайкин подписал контракт с «Буде-Глимт» в 2019 году. Голкипер выиграл чемпионат Норвегии в составе команды.

Напомним, Никита получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

Стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро. В сезоне-2021/2022 голкипер вышел на поле в 36 матчах.