Форвард нидерландского ПСВ Чуквунонсо Мадуэке планирует перейти в итальянскую Серию А. В трансфере заинтересована «Аталанта». Информацию сообщает Soy Calcio.

Источник информирует о том, что переговоры по переходу Мадуэке в «Аталанту» находятся в активной фазу. Сделка практически согласована.

Итальянский клуб рассматривает Мадуэке в качестве замены атакующему полузащитнику Алексею Миранчуку. Ранее сообщалось, что россиянин уйдет в аренду в ближайшее время.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре прошлого года. Контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.

Миранчук провел 39 матчей в составе клуба итальянской Серии А, забил семь голов и отдал три голевые передачи.