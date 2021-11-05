Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Парадокс, но практически уверен, что в евровесну «Спартак» выйдет. На выезде осталась «Легия», которую можно и нужно обыгрывать и идти дальше», – заявил Калиниченко.

Бывший футболист «Спартака» добавил что команда плохо играет в домашних матчах, все надежды на победу связаны с выездными встречами.

Калиниченко особо отметил голкипера красно-белых Александра Селихова. Тот, по словам экс-футболиста, справился с игрой и психологическим давлением.

Калиниченко отметил, что «Спартак» мог выиграть, если бы смог успешно завершить атаку с участием Бакаева и Жиго в конце матча.

Красно-белые сыграют с «Наполи» 24 ноября на стадионе «Открытие Арена», а 9 декабря «Спартак» принимает «Легия» в Польше.