Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что планирует записать совместный трек с известной ведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Губерниев заявил, что иногда хайпует. Он назвал историю с Бузовой троллингом и провокацией. Комментатор вспомнил, что в тот момент все получилось случайно. Он просто среагировал на слова Ольги. Он не хотел ее обидеть, ожидал, что реакция Бузовой будет более адекватной.

Напомним, Ольга Бузова расплакалась в эфире «Матч ТВ» во время разговора с Дмитрием Губерниевым. Комментатор задал вопрос певице: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Он и вызвал бурную реакцию Бузовой.

«Думаю, мы еще с ней что-нибудь вместе замутим, какую-нибудь песню споем», — заявил Губерниев журналисту издания «7 дней».

Певица после скандального эфира обвинила Губерниева в хамстве.