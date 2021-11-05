Сборная России по конькобежному спорту сможет принять участие на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, несмотря на запрет на въезд в страну лиц, привитых российской вакциной. Информацию сообщил глава технического комитета Международного союза конькобежцев Александр Кибалко.

Действующее в США положение разрешает въезд в страну людей, привитых вакцинами, в список которых не входят российские. Однако предусмотрен ряд исключений.

«Спорт высоких достижений входит в категорию исключений. Есть варианты для въезда с другими вакцинами, не из списка, озвученного американской стороной. Есть варианты въезда невакцинированных спортсменов», – заявил Кибалко.

Глава техкома ISU добавил, что участники не обязаны соблюдать карантин.

Таким образом, российские спортсмены могут стартовать на этапе Кубка мира.

Соревнования пройдут в США с 3 по 5 декабря.