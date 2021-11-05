Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о ничьей в матче четвертого тура Лиги Европы между «Лестер Сити» и «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Момент с пенальти стал ключевым в матче. Селихов достаточно уверенно играл, помогал на выходах, принес очко на выезде. Можно назвать его героем матча», – заявил Нигматуллин представителю РБК.

Экс-вратарь считает, что главная проблема «Спартака» заключается в нестабильной игре. Даже главный тренер, по словам Нигматуллина, не знает, чего ждать от красно-белых в следующих матчах. Несмотря на это, «Спартак» сохраняет шансы на выход в евровесну.

После четырех туров «Спартак» идет на последнем месте в турнирной таблице своей группы. В активе команды 4 очка. Лидирует «Наполи» с семью баллами, на втором месте идет «Легия, на третьем – «Лестер».