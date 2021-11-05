Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о возможном получении штрафа в финальных пяти гонках текущего сезона «Формулы-1». Пилоту пришлось использовать четвертый двигатель внутреннего сгорания на Гран-при Турции.

Напомним, спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ранее заявил, что Льюису потребуется замена двигателя до конца сезона-2021.

«Я считаю, что наши двигатели в порядке. Насколько мне известно, в команде полагают, что до конца сезона мы не будем производить замену мотора», – заявил Хэмилтон.

Британский пилот добавил, что считает свой болид конкурентоспособным и рассчитывает побороться с «Ред Буллом» на гонке Гран-при Мексики. Хэмилтон планирует выложиться на 100 процентов.

Гонка Гран-при Мексики пройдет 7 ноября. Старт будет дан в 22:00 по московскому времени.