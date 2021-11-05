Японская фигуристка Рика Кихира снялась с этапа Гран-при Японии. Причиной отсутствия спортсменки в заявке стала травма. Информацию сообщает издание Hochi.news со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии.

Источник сообщает, что Кихира не смогла полностью восстановиться после травмы голеностопа, полученной еще в июле. Ранее фигуристка снялась с этапа Гран-при в Канаде. Соревнования прошли в конце октября.

Ожидается, что Кихира вернется на лед на соревнованиях в Сайтаме, которые пройдут в конце декабря. Турнир получил статус отборочного на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Соревнования пройдут с 12 по 14 ноября.

Рика Кихира – двукратная чемпионка четырех континентов, победительница финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер командного чемпионата мира.