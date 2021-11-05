Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал свою игру на старте текущего сезона Национальной хоккейной лиги и поделился мнением о завершении безголевой серии из восьми матчей.

«Конечно, это большое облегчение – наконец-то забить гол. В целом я просто очень доволен игрой», – заявил Капризов после матча с «Оттавой», в котором отметился заброшенной шайбой.

Капризов добавил, что хотел забить уже после второго-третьего безголевого матча, но не получалось отличиться. Кирилл думает, что эта шайба придаст ему дополнительной уверенности.

«Я большинство своих сезонов начинал медленно. Потом уже, по ходу чемпионата, я набираю обороты, и тогда приходят голы», – сказал Капризов.

Форвард «Миннесоты» сыграл 9 матчей в текущем сезоне и набрал (1+7) очков по системе гол + пас.