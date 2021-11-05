Тренер Ангелина Туренко прокомментировала выступления российского фигуриста Макара Игнатова.

Туренко работала с Игнатовым у Алексея Урманова. Фигуристу тогда было 8 лет. Тренер отмечает, что уже в юном возрасте было заметно, что мальчик перспективный. Макар в детстве любил прыгать, но не любил кататься.

Туренко заявила, что у Игнатова складывается непростая карьера. От Урманова фигурист перешел в Наталье Голубевой, потом тренировался у Алексея Мишина, а в итоге пришел в Евгению Рукавицыну. Макар получил много травм, но продолжает бороться за лидерские места в сборной России.

«Дело в росте, из-за которого возникают проблемы с выносливостью. Как решать эту проблемы – внутренняя работа его команды», – прокомментировала Туренко заметную усталость Макара на соревнованиях в конце произвольной программы.

Макар Игнатов – серебряный призер чемпионата Росии и победитель этапа междунарожной серии Challenger Nebelhorn Trophy.