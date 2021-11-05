Оперативный штаб озвучит статистику по заболеваемости COVID-19 на 5 ноября. За последние сутки подтверждено 40 735 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 3793 из них – без клинических проявлений.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 8 714 595 раз.

В Москве выявлено 6407 случаев инфицирования COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3363, в Московской области – 2835.

За прошедшие сутки медики выписали по выздоровлении 28 605 человек. За весь период смог справиться с вирусом 7 505 971 пациент.

Роспотребнадзор сообщает, что специалисты провели более 211,8 млн лабораторных исследований с начала пандемии. В том числе 666 тысяч – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 1 908 704 человека.