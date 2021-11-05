Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в матче против Себастьяна Корда из США. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:3.

«В этом году Медведеву первое место не светит, я так понимаю», – заявил Тарпищев.

Президент ФТР добавил, что сейчас российскому теннисисту нужно подтверждать набранные очки и сыграть не хуже, чем в прошлом году. В этом случае все заработанные баллы сохранятся.

«Сейчас он играет достаточно нормально. Естественно, что эмоций уже не так много. Все-таки, есть накопившаяся усталость», – сказал Тарпищев.

Президент ФТР считает, что перед Медведевым стоит сложная задача. Он должен хорошо сыграть на турнире серии «Мастерс» в Париже и показать себя на Итоговом турнире.

В следующем матче «Мастерса» в Париже Медведев сыграет с французом Юго Гастоном.