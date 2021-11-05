Японский журналист Тосими Орияма, работающий в издании Number Web, назвал россиянку Камилу Валиеву будущей олимпийской чемпионкой Игр-2022 в Пекине.

Орияма был впечатлен прокатами Валиевой на этапе Гран-при в Канаде. Там Камила побила сразу два мировых рекорда: по итогам произвольной программы и по сумме двух прокатов.

«Произвольная Камилы стала более совершенной во втором сезоне. Я думаю, вопрос о золотой медали Пекина снят», – заявил журналист Inoprosport.

Орияма добавил, что в программе Валиевой сочетаются сложные переходы, которые вместе с высоким мастерством катания, позволяют набирать высокие баллы. Кроме того, Камила исполняет программы без ошибок.

Камила Валиева – победительница этапа Гран-при в Канаде и турнира серии Challenger Finlandia Trophy 2021 года. Фигуристка – чемпионка мира среди юниоров.