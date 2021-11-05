Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.

Карпин заявил, что в составе сборной Хорватии есть лидер – Лука Модрич, а также другие игроки ведущих клубов, но эта проблема не является нерешаемой.

Задача тренерского штаба, по словам наставника, как раз заключается в том, чтобы подготовить команду к противостоянию с топовыми футболистами соперника. Карпин отказался рассказывать, как сборная России будет противостоять хорватам.

«Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова», – заявил наставник сборной России в эфире «Матч ТВ».

Сборная России сыграет еще два матча в отборочном турнире ЧМ-2022. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября встретятся со сборной Хорватии.