Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как планирует выбирать игроков на ноябрьские матчи отборочной стадии ЧМ-2022.

«8 игроков на желтых карточках (Смолов, Баринов, Головин, Сутормин, Фомин, Жемалетдинов, Ерохин, Кудряшов). Как их уберечь до Хорватии? Опять вы про Хорватию. А нам надо думать о том, как обыграть Кипр», – заявил Карпин.

Тренерский штаб, по словам наставника, не будет ориентироваться на желтые карточки при выборе игроков для стартового состава. В первую очередь, будут смотреть на состояние игроков.

Карпин заявил, что игроки российских клубов, которые участвуют в еврокубках, проведут больше времени на поле, по сравнению с футболистами из других команд. Карточки не будут решающим фактором при выборе игроков.

Сборная России в ноябре сыграет 2 матча. 11 ноября команда встретится со сборной Кипра, а 14 – сыграет с национальной командой Хорватии.