Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая сравнила 24-летнюю Елизавету Туктамышеву и 15-летнюю Камилу Валиеву.

Слуцкая заявила, что с одной стороны болельщикам хочется видеть таких спортсменок, как Елизавета Туктамышева, с взрослым и осмысленным катанием.

«Однако не могу сказать, что Камила Валиева в чем-то уступает. Она тоже прекрасно интерпретирует программу», – сказала Слуцкая.

Экс-фигуристка добавила, что в молодом возрасте выступать намного проще. Спортсмен, который прошел несколько олимпийских циклов, ментально отличается от юниора.

Однако Слуцкая против установления возрастного ценза на попадание во взрослую в сборную России. Это убьет естественную конкуренцию. Должны соревноваться сильнейшие.