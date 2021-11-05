Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался рассказывать о ходе переговоров по новому контракту с защитником красно-белых Николаем Рассказовым.

«Не комментируем данную информацию», – цитирует Зеленова «Спорт-Эспресс».

Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Рассказов сыграл за «Спартак» 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

Красно-белые недавно заключили контракт с Даниилом Хлучевичем. Он перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала». Хлусевич играет на той же позиции, что и Рассказов.

Ранее источник в «Спорт-Экспрессе» сообщил о том, что стороны ведут переговоры о продлении соглашения с Рассказовым до 2025 года.

Вчера, 4 ноября, «Спартак» сыграл вничью с «Лестер Сити» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).