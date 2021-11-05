Известный тренер российских синхронисток Татьяна Данченко рассказала о своей зарплате.

Данченко заявила, что отдается работе на 100 процентов, но старается не зацикливаться на ней. Она уделяет время любимым хобби – регате, практической стрельбе, рыбалке и походам за грибами.

Увлечения и поддержка близких позволяет поставить во главу угла не спортивные достижения, а коммерческий интерес. Тренер заявила, что могла бы консультировать спортсменов из других стран и получать хорошие деньги вместо оклада в Министерстве спорта.

«70 тысяч рублей. Оформлена там на полставки», – раскрыла размер своей заработной платы Данченко.

Тренер оформлена в Министерстве спорта на половину ставки. Данченко не считает, что эта зарплата покрывает ее затраты энергии. Тренер проводит в бассейне по 10 часов каждый день, ее труд приносит России золотые медали.

Российские синхронистки, под руководством Данченко, завоевали все возможное золото на Олимпиаде-2020 в Токио.