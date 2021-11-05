Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в первом полуфинальном матче сборной России на Кубке Билли Джин Кинг против американки Слоан Стивенс. Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

Самсонова проиграла Стивенс первый сет со счетом 1:6, но затем собралась и взяла две следующие партии – 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 55 минут.

Россия после победы Самсоновой повела со счетом 1:0.

Командный турнир Билли Джин Кинг проходит с 1 по 6 ноября.

Далее состоится матч между Анастасией Павлюченковой и Даниэль Коллинз.

В парном разряде за сборную России сыграют Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Соперничать с ними будут американки Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевей.

Во втором полуфинале сыграют сборные Австралии и Швейцарии.