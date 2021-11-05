Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала, при каких обстоятельствах познакомилась с футболом. Она заявила, что ее семья с детства связана с этим видом спорта.

Дарья рассказала, что ее папа – детско-юношеский тренер. Он постоянно смотрел футбол по телевизору.

«Помню первый поход на стадион. Конечно, болела за папину команду юношей, ходили с девчонками их поддерживать. Хотя больше просто на пацанов поглазеть, надо признаться», – заявила жена Карпина.

Когда девушка повзрослела, то смотрела матчи РПЛ вместе с папой по телевизору. Он объяснил все правила и привил любовь к этому виду спорта.

К тому же, двоюродный брат Дарьи играл в академии «Зенита» и дубле «Ростова». Сейчас выступает за питерский «Кристалл» в пляжном футболе.