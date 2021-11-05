Сегодня, 6 ноября, стартует 14-й тур Российской Премьер-Лиги. До зимнего перерыва остается 4 тура.

Первый матч начнется в 14:00 в Туле. «Арсенал» примет «Уфу». Команды будут бороться за три очка, которые позволят одной из команд покинуть зону вылета РПЛ. Сейчас клуб из Тулы занимает 14-е место с двенадцатью очками. «Уфа» находится на строчку выше. В активе команды 13 баллов.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Химками» начнется в 16:30 по московскому времени. В последних пяти матчах самарцы проиграли только «Зениту» и ЦСКА. Команда Игоря Осинькина занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-ю строчку. Кроме того, команда лишилась главного тренера. И.о. Игорю Ющенко будет непросто выиграть матч.

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 16:30 по мск. Матч с командой Виктора Гончаренко пропустят два ключевых игрока московского клуба Арсен Захарян и Даниил Фомин. Они набрали по 4 желтые карточки. Сейчас «Динамо» идет на четвертой строчке РПЛ. «Краснодар» занимает шестое место турнирной таблицы.

Заключительный матч игрового дня пройдет в Сочи. Местная команда примет ЦСКА. Встреча начнется в 19:00. В прошлом туре «Рубин» прервал победную серию армейцев. Теперь команде Алексея Березуцкого нужно обыграть «Сочи», чтобы попасть в топ-4 РПЛ.