Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо подтвердил информацию о том, что будет участвовать в престижной многодневке «Тур де Ски». Информацию сообщает Fondo Italia.

Также Клэбо сообщил, что примет участие на первых трех этапах сезона-2021/2022. Он пробежит гонки в Руке (Финляндия), Лиллехаммере (Норвегия) и Давосе (Швейцария). Возможно, Йоханнес поедет и на этап в Дрездене (Германия).

Очередной сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября. «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

В прошлом сезоне Йоханнес Клебо пропустил несколько этапов Кубка мира из-за боязни заразиться коронавирусом. Победу в прошлом году одержал Александр Большунов.