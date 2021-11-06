Сегодня, 6 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся 4 матча.

В 17:00 по московскому времени начнутся 3 встречи.

В Казани «Ак Барс» примет екатеринбургский «Автомобилист». Подопечные Дмитрия Квартального идут на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» замыкает топ-5. Победа екатеринбуржцев позволит сократить разрыв с командой из Казани до 3 очков.

«Северсталь» сыграет с «Металлургом» в Череповце. Хозяева занимают четвертое место на Западе, команда из Магнитогорска – лидер Восточной конференции. Ближайший преследователь отстает от «Металлурга» на 6 очков.

«Спартак» примет минское «Динамо». Хозяева в прошлом матче одержали победу над лидером Запада – питерским СКА. «Динамо» проиграло последнюю встречу против московского клуба со счетом 3:7.

Аутсайдер чемпионата – «Куньлунь», сыграет с «Сибирью» подмосковных Мытищах. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.