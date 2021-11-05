Российская фигуристка Майя Хромых поделилась планами на сезон. Девушка планирует попасть на Олимпиаду. Для этого ей нужно сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе.

«Мне кажется, завоевать медаль на Олимпиаде – цель любого спортсмена. Зачем этого стесняться?» – заявила Хромых.

Фигуристка заявила, что ей нужно чисто выполнить тройной аксель и три квада в произвольной программе. Пока что тройной прыжок в произвольной программе девушка не делает.

Майя Хромых – бронзовый призер этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году. Девушка занимает 35-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.