На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине сегодня, 5 ноября, пройдут выступления девушек-одиночниц с короткими программами.

Начало выступлений назначено на 17:00 по московскому времени.

Прямая трансляция выступлений фигуристок в короткой программе на Гран-при Италии будет доступна по ссылке здесь.

Сборную России на этом этапе представляют чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Софья Самодурова, победительница Budapest Trophy Майя Хромых.

Майя Хромых попала в первую разминку, она будет выступать под 4-м стартовым номером и выйдет на лед в 17:26 по московскому времени. Софья Самодурова будет открывать сильнейшую разминку, ей достался 7-й стартовый номер (17:53 по мск). Анна Щербакова будет закрывать выступления в короткой программе под 12-м номером в 18:24 по мск.