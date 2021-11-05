Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева набрала миллион подписчиков в «Инстаграме».

В своем профиле в разделе «сторис» Медведева поделилась скрином, где значится «99 тысяч подписчиков» и подписью — «скоро Медолям». Спустя несколько часов в аккаунте фигуристки уже появилась сторис с миллионом подписчиков.

Напомним, прямо сейчас Евгения Медведева является участницей проекта «Ледниковый период». Она катается в паре с тиктокером Даней Милохиным, эта пара — один из лидеров сезона. С декабря 2019 года Евгения Медведева не выступала на соревнованиях, последним ее прокатом стала короткая программа на чемпионате России в сезоне-2019/20, после которой фигуристка снялась из-за проблем с коньками.