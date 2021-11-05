Петербургский баскебольный клуб «Зенит» сегодня, 5 ноября, сыграет против турецкой команды «Анадолу Эфес» в регулярном чемпионате Евролиги.

Игра состоится на площадке «Синан Эрдем Доум», начало матча назначено на 20:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча «Анадолу Эфес» — «Зенит» будет доступна здесь:

Эти команды встречались друг с другом в прошлом сезоне дважды в регулярном чемпионате Евролиги. Петербургский «Зенит» дважды обыграл «Анадолу Эфес» — со счётом 73:69 в гостях и со счётом 85:78 на выезде.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» идет на 8-м месте, команда Хави Паскуаля одержала четыре победы — над «УНИКСом», «Жальгирисом», «Баварией» и «Басконией», а также потерпела три поражения.