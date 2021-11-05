На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии стартовали соревнования в короткой программе у девушек-одиночниц.

Соревнования принимает Турин, прямую трансляцию можно найти здесь.

Сборную России на этом этапе представляют чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Софья Самодурова, победительница Budapest Trophy Майя Хромых.

Майя Хромых попала в первую разминку, она будет выступать под 4-м стартовым номером и выйдет на лед в 17:26 по московскому времени. Софья Самодурова будет открывать сильнейшую вторую по счету разминку, ей достался 7-й стартовый номер (17:53 по мск). Анна Щербакова будет закрывать выступления в короткой программе под 12-м номером в 18:24 по московскому времени.