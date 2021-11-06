В четвёртый день европейского турнира по плаванию на короткой воде в Казани российские спортсмены продолжили завоевывать медали и обновлять рекорды. Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова и Климент Колесников стали новыми чемпионами континента.

Плывут по рекордам и умножают титулы

Анастасия Кирпичникова на этом чемпионате продолжает собирать золото в длинном кроле. Она уже выиграла 800 метров вольным стилем, а теперь – 1500. Ещё и с рекордом России и соревнований – 15.18,30. Ее результат оказался в 0,29 от высшего мирового достижения. Позади остались итальянки: одна из них, Симона Квадарелла, ранее побеждала на чемпионате мира и постоянно опережала россиянку.

Климент Колесников тоже взял вторую личную золотую медаль. За полтинником на спине, он феерично выиграл сотню. Цифры расположились не вблизи к мировому рекорду, а сам спортсмен после заплыва отметил, что пока не готов к его обновлению. Еще один россиянин Павел Самусенко занял четвертое место на этой дистанции. Он упустил бронзового призера из Греции на 0,05 секунды.

В заплыве на 200 метров брассом у женщин решалось, кто из россиянок станет первой, кто второй. Пара Чикунова – Темникова стабильно прошла с лучшими временами до финала, а там разобралась с качеством медалей. Спортсменки не ровно шли по дистанции, при этом по очереди удерживали лидерство. Определяющим стало ускорение Евгении Чикуновой на последнем полтиннике. Ее результат 2.16,88 стал новом мировым рекордом среди юниоров. В концовке дистанции она буквально вырвалась к бортику, закрепив за собой большое преимущество.

Егор Павлов доплыл до бронзовой медали в финале на 200 метров баттерфляем. Соревнования в Казани – его первые европейские старты на взрослом уровне. Спортсмен выиграл награду и одновременно обновил личный рекорд до цифр 1.51,81. Тройка призеров оказалась неожиданной: олимпийский чемпион 2020 года Криштоф Милак проиграл победителю из Италии Альберто Раззетти почти секунду.

Новый день – новые финалы

В пятый день соревнований с участием россиян пройдут финалы на 100 метров на спине у женщин. Мария Каменева входит в итоговую восьмерку с третьим результатом. По два спортсмена представят Россию на 200-метровке вольным стилем и 200-метровке брассом среди мужчин. Даниил Шаталов и Иван Гирев, Александр Жигалов и Михаил Доринов зашли в топ-4 по итогам полуфиналов.

Чемпионка Европы 2021 года Светлана Чимрова поплывет за медалью на 100-метровке баттерфляем. На дистанции 200 комплекс в финале появится Ирина Шваева, а на 50 метров баттерфляем – Роман Шевляков и Даниил Марков.

Вечерние заплывы пятого дня соревнования будут доступны в прямом эфире с 18:25 по московскому времени. Прямую трансляцию можно найти здесь.