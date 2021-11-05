На этапе серии Гран-при Формулы-1 в Мексике сегодня, 5 ноября, состоится две сессии свободных заездов. Соревнования принимает автодром имени братьев Родригес.

Начало первой практики назначено на 20:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция первой тренировки будет доступна здесь:

Сегодня, 5 ноября, состоится и вторая свободная практика. Её начало назначено на 00:00 по московскому времени.

Завтра, 6 ноября, в Мексике состоится третья свободная практика (20:00 по мск), а также пройдут квалификационные заезды (в 23:00 по московскому времени).

Итоговая гонка уикенда в Мексике состоится в воскресенье, 7 ноября, начало назначено на 22:00 по московскому времени.

Пока лидером зачёта пилотов является пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».