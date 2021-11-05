Российская фигуристка, призер финала Кубка России Майя Хромых чисто откатала короткую программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Спортсменка сделала дебютный прокат на Гран-при Италии, представив постановку под блюзовую композицию Бет Харт.

В начале проката фигуристка сделала двойной аксель, также она сделала сольный тройной лутц, а уже во второй половине проката сделала каскад из тройных флипа и тулупа. Вращения фигуристки оценили на четвертый уровень, дорожку шагов — на третий.

За свой прокат Майя Хромых получила 72,04 балла, из которых 39,55 балла — за техническую составляющую программы. Пока это позволяет ей лидировать в турнирной таблице. Во второй разминке выступят еще две россиянки — Софья Самодурова и Анна Щербакова.