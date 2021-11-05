На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии сегодня, 5 ноября, состоятся выступления танцевальных пар в ритм-танце.

Начало выступлений назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция выступлений танцевальных пар доступна по ссылке здесь.

Россию на этих соревнованиях представляют серебряные и трёхкратные бронзовые призёры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. Они попали во вторую, сильнейшую разминку, и выступят под 9-м, предпоследним стартовым номером. Время выхода на лед — 20:05 мск.

Также на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине выступят четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Также в списке участников значится американская пара, серебряные призеры ЧМ Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.