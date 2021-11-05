Российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова выступила с короткой программой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Спортсменка представила постановку на олимпийский сезон под песню Dua Lipa.

В начале программы Самодурова исполнила каскад из тройного флипа и двойного тулупа (вместо тройного, как было указано в заявке), прыгнула тройной лутц в недокрут, а во второй половине программы справилась с двойным акселем.

На некоторых вращениях у фигуристки выявили третий уровень, а не четвертый, тоже самое случилось на дорожке шагов.

От судей Самодурова получила за прокат 58,68 балла. Из них менее 30 спортсменка получила за технику. Пока это дает возможность занять 4-е место в турнирной таблице.