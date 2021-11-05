Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Майя Хромых высказалась о дебюте в серии Гран-при по фигурному катанию среди взрослых.

Слова Хромых цитирует портал Sport24. «Все прошло слишком быстро! И я пока ещё ничего не поняла», — сказала фигуристка, отметив, что в прокате она недовольна дорожкой шагов, потому что она получилась на третий уровень.

«Так что пятерку поставить себе не могу: четверка или три с половиной. С тренерами обсуждали мой прокат. Говорили о том, что я сделала не так – обсуждали дорожку, вращения», — отметила спортсменка.

Майя Хромых выполнила чисто все прыжки в своей короткой программе на этапе Гран-при в итальяском Турине, что позволило ей набрать больше 72,04 баллов.