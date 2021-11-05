Российская фигуристка, чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова с ошибкой показала короткую программу на этапе серии Гран-при в Италии.

Фигуристка исполнила постановку «Песня далекой земли» от российского композитора Кирилла Рихтера.

В самом начале программы фигуристка сделала двойной аксель, а также приземлила тройной флип. Во второй половине программы Щербакова допустила ошибку на каскаде: прыгнула тройной лутц, а затем через паузу приплюсовала к нему двойной тулуп вместе тройного риттбергера.

От судей Щербакова получила 71,73 балла, из которых 36,91 балла — за техническую составляющую программы. Пока это третье место в турнирной таблице, ненамного вперёд ушли Майя Хромых и бельгийка Луна Хендрикс.