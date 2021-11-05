Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала победительницей короткой программы на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.

Фигуристка безошибочно исполнила свою короткую программу и сумела набрать 73,52 балла за свой прокат.

Второе место — у фигуристки из России, ученицы группы Этери Тутберидзе Майи Хромых. Спортсменка чисто выполнила дебютный прокат во взрослой серии Гран-при, набрав за него 72,04 балла от судей.

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию, еще одна ученица группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова допустила ошибку в короткой программе: вместо каскада тройной лутц + тройной риттбергер она исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп через паузу. Результат Щербаковой 71,72 балла.

Софья Самодурова с ошибками выступила в короткой программе и идет на 9-м месте (58,68 балла).