На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии стартовали выступления танцевальных пар в ритм-танце. Соревнования принимает дворец «Палавела» в Турине.

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Россию на этих соревнованиях представляют серебряные и трёхкратные бронзовые призёры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. Они попали во вторую, сильнейшую разминку, и выступят под 9-м, предпоследним стартовым номером. Время выхода на лёд — 20:05 мск.

Также на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине выступят четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Также в списке участников значится американская пара, серебряные призеры ЧМ Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Обе пары будут выступать в одной разминке с россиянами.