Российская фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова объяснила свою ошибку на каскаде в короткой программе на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию.

Слова фигуристки цитирует телеграм-канал «Лапидарность».

«Как мне говорила Этери Георгиевна – просто слишком много думаешь. Этот каскад настолько отработан на тренировках, что я могу сделать его из любого положения», — сказала спортсменка, добавив, что надо было идти и делать, а она слишком много думала.

По предположению фигуристки, она хотела сделать прыжок выше своих сил, но не смогла и прицепила двойной тулуп, чтобы совсем не остаться без каскада.

«Хотела (прицепить) риттбергер, но что-то не получилось на приземлении (с лутца), поэтому добавила тулуп, чтобы не терять много баллов. Не было времени подумать особо», — отметила Щербакова.